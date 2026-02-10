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Это весна!

К-30
улица Красного Текстильщика, 10-12АШ

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Завершение:

от 3400₽ до 7000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Звёзды интернета, шоу, кино и вечеринок – в весенней атмосфере пространства в центре Петербурга. Уникальный состав диджеев: Диджеи: DJ FENIXXX (Илья Куруч — kuruchbro), Саша Бортич, K.SOUL, KLOPOTA, KRIS GULINA, 4EU3, NE CHIPORENKO, AGK и ещё 20+ топовых диджеев. Здесь возьмут индустриальное пространство и превратят его в живую весну: свет, цветы, декор, люди, энергия, хэдлайнеры, топовые диджеи и яркие акценты в интерьере. Несколько интерактивных зон, шоу-балет, фотозоны и декорации! 3 сцены: Мейнстрим (поп, рнб), Электронная (британский басс, сломанные биты), Вип (Европейский) Программа FeniXXX BORTICH K.Soul KLOPOTÁ 4eu3 Kris Gulina AGK NE CHIPORENKO МОСКАЛЬ moscal ivan blitz LEV

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