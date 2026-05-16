это Ни
набережная реки Мойки, 90
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от 1000₽ до 1500₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Головокружительные мелодии погрузят тебя в мир настоящих эмоций и музыки. Это будет вечер, наполненный энергией, атмосферой и незабываемыми впечатлениями. Всё это приправлено историческими видами и многолетней историей Циферблата.
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