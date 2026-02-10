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Это конец?

ИОНОТЕКА
Лиговский 50 корпус 16

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Последний Рейв прожил яркую жизнь, в которой были взлёты и падения, знакомства и потери, разбитые бокалы и те самые моменты, ради которых и создали эту вечеринку. В последний раз здесь хотят собраться, чтобы сказать последнее «спасибо» всем, кто был всё это время — каждому, кто сыграл сет за нашим пультом; каждому, кто танцевал до самого закрытия клуба; каждому, кто помогал с организацией и кто верил. Но не нужно прощаться. Нужно просто уйтикрасиво. В этот раз — честно в последний раз. Программа Courage Lure Evilmeister Dinara BLVCK GLORIA DR. RADER Christina Krause DVD Rempacho

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