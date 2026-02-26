Это не просто концерт, где эпицентром движения являются аплодисменты. Это иммерсив, где каждый в зале — часть события. Собирают фолк-вокалистов и музыкантов чтобы импровизировать на темы народных песен. Фольклор как тема, а дальше — свобода, как в джазе: новые аранжировки и неожиданные повороты.