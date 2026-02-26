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Концерты
Про событие
Это не просто концерт, где эпицентром движения являются аплодисменты. Это иммерсив, где каждый в зале — часть события. Собирают фолк-вокалистов и музыкантов чтобы импровизировать на темы народных песен. Фольклор как тема, а дальше — свобода, как в джазе: новые аранжировки и неожиданные повороты.
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