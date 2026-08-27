Лекция посвящена тому, как изменчивость и переходность становятся основой японского эстетического опыта и определяют особый способ восприятия мира. На примере чайной церемонии, искусства икэбаны и традиции составления благовоний ты увидишь, что главной ценностью становится не результат, а сам процесс: последовательность действий, ритуал, внимание к настоящему моменту и его неповторимости. Лекция пройдет в галерее японского искусства KASUGAI и завершится экскурсией, во время которой участники смогут познакомиться с произведениями разных направлений японского искусства и рассмотреть их в непосредственной близости.