Эстетика действия: временность как принцип японской культуры
Kasugai, Литейный проспект, 24
Начало:
Завершение:
2800₽
Возраст 18+
Про событие
Лекция посвящена тому, как изменчивость и переходность становятся основой японского эстетического опыта и определяют особый способ восприятия мира. На примере чайной церемонии, искусства икэбаны и традиции составления благовоний ты увидишь, что главной ценностью становится не результат, а сам процесс: последовательность действий, ритуал, внимание к настоящему моменту и его неповторимости. Лекция пройдет в галерее японского искусства KASUGAI и завершится экскурсией, во время которой участники смогут познакомиться с произведениями разных направлений японского искусства и рассмотреть их в непосредственной близости.
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