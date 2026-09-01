Премьера спектакля по мотивам сатирико-фантастического романа Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера». Остаток своей жизни Лемюэль Гулливер, который большинству из нас запомнился по двум своим первым путешествиям в страну Лилипутов и страну Великанов, проводит в уединении. Он отказывается от общения с семьёй и друзьями, старается избегать людей. Главные его собеседники – лошади. Его прошлое – большое путешествие, и сейчас не очень понятно, произошло ли оно наяву или лишь в его воображении. Гулливер вспоминает… Лишённый возможности сопротивляться он был вынужден наблюдать мелкую, бессмысленную жизнь лилипутов. Он подвергался насмешкам лишённых малейшего сочувствия великанов. Он скитался по лабиринтам псевдонаук и абсурдных проектов лапутян. Он боялся найти в себе сходство с особенной породой животных: грубых, алчных, похотливых, но так внешне похожих на человека… Продолжительность: 1 час 20 минут