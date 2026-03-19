ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Ешь, лепи, люби: бранч и мастер-класс по керамике

Завтрак в постель, Разъезжая улица, 40

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Сможешь создать свою посуду во время завтрака и забрать её с кулинарной памяткой, а также комплиментами от шефа и мастера-керамиста. На мастер-классе ты будешь создавать керамическую кружку и стакан для горячих напитков, в то время как тебе будут подавать вкуснейший сет позднего завтрака. В конце встречи каждый участник получит электронную кулинарную книгу для завтраков в постель с рецептами классных напитков и указанием всех КБЖУ, чтобы ты мог радовать себя дома. Стоимость участия: Мастер-класс — 2000 рублей + 1500 рублей депозит на завтрак.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
до

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста