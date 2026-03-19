Сможешь создать свою посуду во время завтрака и забрать её с кулинарной памяткой, а также комплиментами от шефа и мастера-керамиста. На мастер-классе ты будешь создавать керамическую кружку и стакан для горячих напитков, в то время как тебе будут подавать вкуснейший сет позднего завтрака. В конце встречи каждый участник получит электронную кулинарную книгу для завтраков в постель с рецептами классных напитков и указанием всех КБЖУ, чтобы ты мог радовать себя дома. Стоимость участия: Мастер-класс — 2000 рублей + 1500 рублей депозит на завтрак.