Ешь, лепи, люби: бранч и мастер-класс по керамике
Завтрак в постель, Разъезжая улица, 40
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Сможешь создать свою посуду во время завтрака и забрать её с кулинарной памяткой, а также комплиментами от шефа и мастера-керамиста. На мастер-классе ты будешь создавать керамическую кружку и стакан для горячих напитков, в то время как тебе будут подавать вкуснейший сет позднего завтрака. В конце встречи каждый участник получит электронную кулинарную книгу для завтраков в постель с рецептами классных напитков и указанием всех КБЖУ, чтобы ты мог радовать себя дома. Стоимость участия: Мастер-класс — 2000 рублей + 1500 рублей депозит на завтрак.
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