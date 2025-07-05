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Эпилог синт-перфоманса «Чёрный квадрат»

Мачты
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

777₽
Возраст 18+
Спектакли
Вечеринки
Необычное

Про событие

Команда театра «НАУ» приглашает тебя на after-party «Черного квадрата». Погрузись в иммерсивную вечеринку с перформансом-продолжением легендарной истории Эразма Спикера из «Истории о пропавшем отражении» Эрнста Теодора Гофмана. Что тебя ждёт: Перформанс «Черный квадрат», музыкальное сопровождение которого случится благодаря Андрею SPRRW — это будет шуморитмичная импровизация, реагирующая на все происходящее в режиме реального времени. Атмосферу остальной части магического вечера зададут Sweet Hard, Symphocat и Secret Guest с сетами из трип-хопа, техно, IDM, эмбианта и абстрактной электроники. 20:00 - 21:30 — SWEET HARD (dj) 21:30 - 22:30 — «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» x SPRRRW (live) 22:30 - 23:00 — SECRET GUEST (dj) 23:00 - 00:00 — SWEET HARD (dj) 00:00 - 01:00 — SYMPHOCAT (dj) Чтецы: Сергей Ленков Серёжа Хорольский Лилия Игнатьева Танцовщики: Дамира Сорока Дмитрий Комаров Медиахудожник: Вероника Кислова Режиссер: Дмитрий Собачкин Помощник режиссера: Аня Бондаренко

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