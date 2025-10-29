Всё о семплах: как чужие звуки превращаются в новую музыку. Не секрет, что люди живут всё еще в эпоху постмодернизма. В искусстве он характерен цитированием, заимствованием и оммажем на произведения мастеров прошлого. В музыке благодаря развитию технологий основным методом такого цитирования стало семплирование. То есть буквальное «вырезание» из существующих записей небольших отрывков для использования в своей музыке. Воочию посмотришь, как музыканты работают с семплами, как из них делается музыка, зачем их используют и как при их применении не скатиться к плагиату расскажет Кирилл Секержицкий, музыкант и композитор, участник Imaginary Friends Orchestra.