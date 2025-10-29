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[отменено] Энциклопедия андеграунда. Сэмплирование — основа современной музыки

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+

Про событие

Всё о семплах: как чужие звуки превращаются в новую музыку. Не секрет, что люди живут всё еще в эпоху постмодернизма. В искусстве он характерен цитированием, заимствованием и оммажем на произведения мастеров прошлого. В музыке благодаря развитию технологий основным методом такого цитирования стало семплирование. То есть буквальное «вырезание» из существующих записей небольших отрывков для использования в своей музыке. Воочию посмотришь, как музыканты работают с семплами, как из них делается музыка, зачем их используют и как при их применении не скатиться к плагиату расскажет Кирилл Секержицкий, музыкант и композитор, участник Imaginary Friends Orchestra.

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