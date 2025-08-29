Одна из самых ожидаемых вечеринок по случаю завершения лета. В этот вечер звучит музыка 2000-х — десятилетия, которое дарило настоящие хиты. DJ создаст настроение, в котором легко забыть о времени: любимые треки, узнаваемые с первых секунд, и ритмы, от которых невозможно устоять. Бери самых близких, бронируй стол по телефону или на сайте и наслаждайся кухней от шеф-повара, эксклюзивными коктейлями и летней атмосферой. При бронировании от 6 персон — в чек будет включён сервисный сбор 10%