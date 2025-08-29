ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Endless Summer Party

Горизонты, Торговый переулок, 3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Одна из самых ожидаемых вечеринок по случаю завершения лета. В этот вечер звучит музыка 2000-х — десятилетия, которое дарило настоящие хиты. DJ создаст настроение, в котором легко забыть о времени: любимые треки, узнаваемые с первых секунд, и ритмы, от которых невозможно устоять. Бери самых близких, бронируй стол по телефону или на сайте и наслаждайся кухней от шеф-повара, эксклюзивными коктейлями и летней атмосферой. При бронировании от 6 персон — в чек будет включён сервисный сбор 10%

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Порочный Петербург: Империя 18+
Порочный Петербург: Империя 18+

3600₽

Кинопоказ в саду: «Дрянные девчонки»
Кинопоказ в саду: «Дрянные девчонки»

2800₽

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Богемный арт-бранч: «Бандитский Петербург: гопники, сыщики, аферисты»
Богемный арт-бранч: «Бандитский Петербург: гопники, сыщики, аферисты»

3600₽

Иммерсивный ужин «Тайная вечеря»
Выбор редакции
Иммерсивный ужин «Тайная вечеря»

от 6000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста