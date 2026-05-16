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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Эмоциональный иммунитет

Большой проспект Петроградской стороны, 43

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Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Встреча для тех, кто устал бороться с собой. Скажи себе честно, как часто ты: — Говоришь себе «возьми себя в руки» и злишься, что не можете просто «перестать нервничать»? — Тонешь в тревоге, которая парализует и не даёт сделать шаг? — Вспыхиваешь от гнева по пустякам, а потом жалеешь о сказанном или сделанном? — Подавляешь обиду и раздражение, боясь испортить отношения и показаться плохим человеком? — Чувствуешь вину за свою печаль или тревогу, считая это слабостью? — Притворяешься, что всё хорошо, пока внутри все болит и ноет? Здесь ты попробуешь научиться отличать свои чувства от навязанных, чтобы перестать «заражаться» чужими тревогой и виной. Ты поймёшь механизмы невротических защит — почему в стрессе случаются срывы или оцепенение — и начнёшь выстраивать более устойчивые реакции. Главный результат: внутренняя опора, которая позволяет быстро восстанавливаться после эмоциональных ударов и сохранять устойчивость в неопределённости, не отгораживаясь от реальности, но и не разрушаясь под её давлением. Встреча бесплатная, регистрация по предварительной записи.

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