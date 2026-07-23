Эмоции играют в жизни ключевую роль, являясь индикатором нашего отношения к ситуациям, событиям, близким людям и самому себе. Критически важно уметь распознавать свои эмоции, понимать их смысл и знать, как их регулировать. На этой лекции разберёшь, какую функцию выполняют эмоции с точки зрения психологии, почему их нельзя делить на «плохие» и «хорошие» и как научиться считывать свои внутренние сигналы до того, как они перерастут в стресс или конфликт. Помимо теорий тебя ждёт практическое задание, для выполнения которого необходимо взять с собой бумагу и ручку. Ведущая — Ирина Кленская, психолог-консультант.