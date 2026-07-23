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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Эмоции: роль, значение, осознание, выражение, регуляция

Открытая Гостиная
Литейный проспект, 17-19

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Эмоции играют в жизни ключевую роль, являясь индикатором нашего отношения к ситуациям, событиям, близким людям и самому себе. Критически важно уметь распознавать свои эмоции, понимать их смысл и знать, как их регулировать. На этой лекции разберёшь, какую функцию выполняют эмоции с точки зрения психологии, почему их нельзя делить на «плохие» и «хорошие» и как научиться считывать свои внутренние сигналы до того, как они перерастут в стресс или конфликт. Помимо теорий тебя ждёт практическое задание, для выполнения которого необходимо взять с собой бумагу и ручку. Ведущая — Ирина Кленская, психолог-консультант.

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