EMOFEST Open Air 2025
Рощинская улица, 38Е
Начало:
Завершение:
от 2600₽ до 4000₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали
Про событие
Море эмоций ждёт тебя в пространстве Зелёная Сцена. 2 сцены под открытым небом, 11 групп, специальные гости. Участвуют: Stigmata, Океан Моей Надежды, Rashamba, Top Display, Invektiva, E-SEX-T, Анимия, Плакса, Deadkedы, Radio Cambodia, Гидрофобия.
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