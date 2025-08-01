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EMOFEST Open Air 2025

Рощинская улица, 38Е

Начало:

Завершение:

от 2600₽ до 4000₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Море эмоций ждёт тебя в пространстве Зелёная Сцена. 2 сцены под открытым небом, 11 групп, специальные гости. Участвуют: Stigmata, Океан Моей Надежды, Rashamba, Top Display, Invektiva, E-SEX-T, Анимия, Плакса, Deadkedы, Radio Cambodia, Гидрофобия.

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