Истерическая трагикомедия по пьесе Александра Введенского. 5 причин посмотреть: – Погрузиться в стилистику обэриутов и понять, почему они «взорвали» литературную среду 20-х годов прошлого века и остаются современными сегодня. – Увидеть новую постановку молодого режиссёра Романа Муромцева — лауреата премии «Золотой софит», участника внеконкурсной программы Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска». – Эта премьера — дань уважения основателю театра Юрию Томошевскому, чья постановка этой пьесы Александра Введенского в 90-х годах пользовалась большой популярностью. Та постановка называлась «Лёгкий шок для изысканной публики», и в новом спектакле зрителей тоже ждёт своеобразный театральный шок. – В новой постановке необычная и сложная работа с музыкой. Композитор Владислав Фёдоров, лауреат множества международных конкурсов, не только работал над музыкой к спектаклю, но и исполняет её на сцене вживую в роли пианиста. В спектакле соединяются классическая музыка и экспериментальная работа со звуком и музыкальными инструментами. – Творческая команда молодых харизматичных артистов — Светлана Грунина, Алексей Кормилкин, Анастасия Подосинникова, Дмитрий Честнов и Александр Худяков — исполняют по несколько ролей, создавая яркие образы с помощью говорящих деталей: «Нелепо кривляясь, паясничая, топоча и грохоча деревяшками да жестянками, актёры колеблются между масками детей и взрослых: родителей, милиционеров или лесорубов, судей, психиатров или просто психов из сумасшедшего дома», — написала театральный критик Анастасия Воронкова в рецензии для «Театрального журнала». Продолжительность: 3 часа с одним антрактом.