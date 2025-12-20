Ёлка под куполом
Академия Штиглица, переулок, 13
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Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Про событие
Студенческая ярмарка, которая покорит твоё сердце. Тебя ждёт погружение в мир студенческого творчества, где можно найти настоящие шедевры. Что под куполом? — авторские ювелирные изделия — уникальные ёлочные игрушки — аксессуары из дерева — текстиль — живопись и графика — керамика и фарфор и множество других удивительных вещей, которые наполнят твои дни новогодним настроением и станут поводом порадовать близких особенным подарком. Вход по регистрации, ссылка будет позже 20-21 декабря с 11:00 до 17:00
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