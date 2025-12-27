Танцуй, обнимайся и провожай 2025 год. Приходи поблагодарить год, если он был хорош, и попрощаться навсегда, если он был плох. Обсудишь его в курилке, а потом затанцуешь и проорёшь под «Новый Год к нам мчится». Тебя ждут: — Диджеи с попсой и роком, медляками и попными танцами до самого утра — Новогодние украшения и декорации с нотками не только ностальгии, но и диско-роскоши — Второй зал для задушевных разговоров и отдыха — Загадывалка желаний и предсказания на 2026 год фортуны — Гуманитарный сбор в пользу благотворительной организации