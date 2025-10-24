ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Elements

Factory №3
Кожевенная линия, 40д, Севкабель Порт

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 18+
Выставки
Вечеринки

Про событие

Бывало ли у тебя чувство, что твое творчество — это что-то личное, что-то, что окружающие не до конца понимают? Что твои поиски, сомнения и мечты — это путь одиночки? Организаторам очень знакомо это чувство. Именно поэтому они создали событие, где оно растворяется без следа. Это не просто мероприятие. Это — точка притяжения. Место, где стираются границы между «я» и «мы». Здесь, в одном месте, собираются те, кто дышит творчеством: художники, дизайнеры, музыканты, писатели, актеры и все, кто ищет нестандартные решения. Это сообщество, которое вместе строят команды Escape и Театрального эксперимента «Авансцена». Организаторы верят, что настоящая магия случается, когда творческие люди находят друг друга. Когда рождаются новые коллаборации, дружба и проекты, которые меняют реальность. Приходи не просто как гость или зритель. Приходи как часть целого. Стань тем, кто добавляет свой уникальный штрих в общую картину. Почувствуй связь. Найди своих. Вдохни новую жизнь в свое творчество.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
c
по

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Так не бывает
Выбор редакции
Так не бывает
до

от 400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста