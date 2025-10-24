Бывало ли у тебя чувство, что твое творчество — это что-то личное, что-то, что окружающие не до конца понимают? Что твои поиски, сомнения и мечты — это путь одиночки? Организаторам очень знакомо это чувство. Именно поэтому они создали событие, где оно растворяется без следа. Это не просто мероприятие. Это — точка притяжения. Место, где стираются границы между «я» и «мы». Здесь, в одном месте, собираются те, кто дышит творчеством: художники, дизайнеры, музыканты, писатели, актеры и все, кто ищет нестандартные решения. Это сообщество, которое вместе строят команды Escape и Театрального эксперимента «Авансцена». Организаторы верят, что настоящая магия случается, когда творческие люди находят друг друга. Когда рождаются новые коллаборации, дружба и проекты, которые меняют реальность. Приходи не просто как гость или зритель. Приходи как часть целого. Стань тем, кто добавляет свой уникальный штрих в общую картину. Почувствуй связь. Найди своих. Вдохни новую жизнь в свое творчество.