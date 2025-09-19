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Электрозомби и кореша

ИОНОТЕКА
Лиговский 50 корпус 16

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400₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Электрозомби фест собирает друзей и единомышленников для того чтобы отлично провести время с пользой для организма: угореть, потанцевать, поорать и зарядиться положительными эмоциями. Вечеринка для тех кто любит очень громкую музыку. Для тебя играют и поют: Электрозомби — глэм-панк/хоррор панк дивизия, основа потустороннего движа Петрограда. Новый состав, новый саунд+ атмосфера старого доброго беспредела. Истерия! — новая кровь питерского андеграунда, отмороженные симпатичные неформалы с гитарами наперевес. Вальтер Camp Crystal Lake — фронтмен хоррор-панк группы возвращается на сцену с акустической программой. Впервые за долгое время, эксклюзивный сэт. На этот раз точно.

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