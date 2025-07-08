В этот раз ЭлектроВторник делит площадку с минским проектом ИСХОД — ярким представителем белорусской сцены с авторским подходом к звуку и форме. Это лаборатория звука и перформанса, где электронные биты переплетаются с живым искусством: винил-диггеры, танцоры и визуальные художники вместе создают уникальные иммерсивные перформансы. Локальную поддержку обеспечивают EFIMOV и LP, а также HOBO (Hobo & Friends. Лайнап: 20:00 - ALEKSEY EFIMOV (EMC) 21:00 - LP (EMC) 22:00 - VLAD MORSOV (ИСХОD, Минск) 23:00 - TENDRESSE RAGE (ИСХОD, Минск) 00:00 - HOBO (Hobo & Friends)