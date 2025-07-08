ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

ЭлектроВторник x ИСХОД

улица Некрасова, 3-5В

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В этот раз ЭлектроВторник делит площадку с минским проектом ИСХОД — ярким представителем белорусской сцены с авторским подходом к звуку и форме. Это лаборатория звука и перформанса, где электронные биты переплетаются с живым искусством: винил-диггеры, танцоры и визуальные художники вместе создают уникальные иммерсивные перформансы. Локальную поддержку обеспечивают EFIMOV и LP, а также HOBO (Hobo & Friends. Лайнап: 20:00 - ALEKSEY EFIMOV (EMC) 21:00 - LP (EMC) 22:00 - VLAD MORSOV (ИСХОD, Минск) 23:00 - TENDRESSE RAGE (ИСХОD, Минск) 00:00 - HOBO (Hobo & Friends)

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Студенческий посвят | вписка фри-бар
Студенческий посвят | вписка фри-бар

1500₽

Чувство ритма
Чувство ритма

700₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Артём Пора Домой
Артём Пора Домой

от 3180₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста