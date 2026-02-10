Два года ЭлектроВторнику. Раз в год ЭлектроВторник игнорирует календарь, меняя вечерний формат на полноценную ночь, вторник становится пятницей. В лайн-апе: Tendresse Rage (Исход, Минск), Aleksey Efimov, Compressly, Lp, Neonicle, Neuro, Shakah. Начало в 22:00. Правила входа: c 23:00 до 3:00 вход платный — 700 руб. в предпродаже онлайн и на входе и 1000 руб. парный билет в предпродаже онлайн.