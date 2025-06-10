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ЭлектроВторник

АТС
улица Некрасова, 3-5

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Атмосферный live performance от Игоря Старшинова при поддержке столичного гостя QUANTUM GREG и резидентов ведущих питерских лейблов — SUMMANEN (EMC) и ZUGZWANG (Базовое техно). 20:00 - QUANTUM GREG (Msk) 21:00 - SUMMANEN (EMC) 22:00 - IGOR STARSHINOV (live) 23:00 - ZUGZWANG (Базовое Техно)

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