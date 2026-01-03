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Электрослабость

Jagger
площадь Конституции, 2

Начало:

Завершение:

6000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Новогодние праздники — время чудес и веселья. А что может быть лучше, чем прийти в своём лучшем костюме зайчика, белочки или ёлочки — и опохмелиться музыкой? Каждому, кто придёт в костюме, — welcome drink в подарок. На сцене — Даниил Соловьёв, Ольга Мокеева и Пётр Тучков в компании живых музыкантов. Они сыграют всё: от хитов, что давно ушли в народ, до свежих песен, которые уже разрывают TikTok и продолжают набирать тысячи видео от фанатов. Группа прославилась песней «Лидия», которая «взорвала» интернет после участия коллектива в шоу Comedy Баттл. Тогда жюри окрестило трек «мерзопакостной крутью» — и, пожалуй, точнее не скажешь: в этой смеси дерзости, иронии и хулиганства и есть суть «Электрослабости». Их музыка — не только сатира на современную поп-музыку, но и зеркало того, о чём не принято петь вслух. В каждом участнике — свой темперамент, своя дикая искра, и именно из этих разных энергий рождается стиль, который невозможно спутать ни с кем.

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