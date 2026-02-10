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Электронный андерграунд

Ритмы
Кожевенная линия, 34

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от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Две промо группы из Санкт-Петербурга — Acid Will Never Die и Techno Connection - устроят рейв. В одну ночь, на 2ух танполах — Кислотный хаус, кислотное-техно, грув-техно и хард-техно. 7 часов мощного звука, виниловых сетов и живых перформансов от резидентов промо, и представителей электоронной сцены Санкт-Петербурга! Специальных гость — легенда Российской техно сцены DJ Slon и 12 приглашённых артистов и резидентов промо команд. Программа DJ Slon ANDREY SITRUS Zaletny PTzoid Acidist Dima Interstate Draft Punk Psycho-DJ Fuckir Modest Nemo Flashback Petr Ozernoy Techno Punks The Rufflex

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