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Элегия

Клуб Кадры, Мельничная улица, 4В

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от 700₽ до 1200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Октябрь медленно сгущается. Ночи становятся длиннее, воздух — холоднее, а город постепенно теряет свои краски. Где-то между последними листьями и первым снегом есть особенное время — когда особенно хочется надеть чёрное, придумать жутко красивый образ и раствориться в меланхолии В преддверии Хеллоуина здесь соберутся, чтобы провести одну такую ночь. Error Blvck CVrnvge Нож любит тебя Teaching in Trips Celestric Deadripple Элегия затрагивает жанры: дарк вейв, вичхаус, индастриал, электронная танцевальная музыка (ebm), дарк, электро, колд вейв, ноиз/ноиз-поп Дресс-код: хэллоуин, готический, тотал блек, монохромный, гранж

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