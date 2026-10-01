Октябрь медленно сгущается. Ночи становятся длиннее, воздух — холоднее, а город постепенно теряет свои краски. Где-то между последними листьями и первым снегом есть особенное время — когда особенно хочется надеть чёрное, придумать жутко красивый образ и раствориться в меланхолии В преддверии Хеллоуина здесь соберутся, чтобы провести одну такую ночь. Error Blvck CVrnvge Нож любит тебя Teaching in Trips Celestric Deadripple Элегия затрагивает жанры: дарк вейв, вичхаус, индастриал, электронная танцевальная музыка (ebm), дарк, электро, колд вейв, ноиз/ноиз-поп Дресс-код: хэллоуин, готический, тотал блек, монохромный, гранж