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ElectroSwag

Nexus (Ex. Angar)
Конюшенная пл., 2в

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Клуб Angar переносится в золотую эру Евроденса. Ровно на одну ночь отложи смартфон и вспомни, как это — жить в ритме 150 bpm. Dj's собрали эксклюзивную подборку раритетных Eurodance хитов за последние 35 лет. Прозвучит всё от E-Type и Dr.Alban, до современных видений жанра. Для тебя выступят: DINARA EvaY Dragon Slayer Babura JuuL Vexa9 Dress Code : Неоновые цвета, яркие спортивные костюмы, вызывающий гламур нулевых

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