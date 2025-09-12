Клуб Angar переносится в золотую эру Евроденса. Ровно на одну ночь отложи смартфон и вспомни, как это — жить в ритме 150 bpm. Dj's собрали эксклюзивную подборку раритетных Eurodance хитов за последние 35 лет. Прозвучит всё от E-Type и Dr.Alban, до современных видений жанра. Для тебя выступят: DINARA EvaY Dragon Slayer Babura JuuL Vexa9 Dress Code : Неоновые цвета, яркие спортивные костюмы, вызывающий гламур нулевых