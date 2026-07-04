ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Экзистенциальный парадокс злости

Секретер
Аптекарская набережная 6

Начало:

Завершение:

от 1₽ до 3000₽
Возраст 16+

Про событие

Терпишь, чтобы не обидеть? А потом взрываешься и винишь себя? Человек боится своей злости, путает агрессию с силой, а защиту — с эгоизмом. Экзистенциальный подход говорит: здоровая злость — это сигнал: «Мои ценности нарушены!» Но как сказать «нет», не разрывая связь с другими? Что тебя ждёт: Лекционная часть + арт-терапивтическая методика Разберёшь: — Какие типичные реакции злости бывают? — Как выражать злость и не терять себя? — Как реагировать на злость другого? — Что вообще делать в конфликте, когда злость переполняет? Этот подход создан для тех, кто испытывает трудности с выражением собственной злости или с перенесением чужой агрессии, а также для психологов, ищущих свежие методы работы с этими состояниями. • Ведущие: Рогожин Степан Михайлович, Трушков Илья Артемович Стоимость: любая сумма на входе.

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йогатерапия
Йогатерапия

Бесплатно

Тело
Популярное
Тело
c
по

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста