Терпишь, чтобы не обидеть? А потом взрываешься и винишь себя? Человек боится своей злости, путает агрессию с силой, а защиту — с эгоизмом. Экзистенциальный подход говорит: здоровая злость — это сигнал: «Мои ценности нарушены!» Но как сказать «нет», не разрывая связь с другими? Что тебя ждёт: Лекционная часть + арт-терапивтическая методика Разберёшь: — Какие типичные реакции злости бывают? — Как выражать злость и не терять себя? — Как реагировать на злость другого? — Что вообще делать в конфликте, когда злость переполняет? Этот подход создан для тех, кто испытывает трудности с выражением собственной злости или с перенесением чужой агрессии, а также для психологов, ищущих свежие методы работы с этими состояниями. • Ведущие: Рогожин Степан Михайлович, Трушков Илья Артемович Стоимость: любая сумма на входе.