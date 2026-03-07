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Экстатический танец теней (Shadow ecstatic dance)

БЦ Маркус, 10-я линия Васильевского острова, 59

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 18+

Про событие

Танец как способ сбросить кожу, услышать тело и шагнуть в следующее… Танец — ритуал перерождения Между тем, кем ты был, и тем, кем уже не можешь не быть. Через движение. Через дыхание. Через живое присутствие. Этот экстатик — не про форму. Он про момент перехода. Мы встретимся там, где старые идентичности больше не держат, а новые ещё не требуют имени. Через танец, через внимание к телу, через разрешение быть в процессе. Это пространство не для идеальных движений. А для честности. Для сбрасывания лишнего. Для встречи с тем, что уже назрело. Если ты чувствуешь, что-то внутри тебя тоже что-то готово измениться — ты на правильном пути. Что будет: Приветственный сет от DJ Kami Kaplan Разминка от Katya Sheina Экстатический сет от DJ Katya Sheina Саундхиллинг — Терья и Антон Викулин Запись в ТГ

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