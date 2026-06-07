Экспериментальный формат «мини-встреч», где ты сможешь задать вопрос любому психологу. Как это работает: — Слушаешь вводное слово от ведущих мероприятия — Садишься к любому психологу из пришедших — Задаёшь любой вопрос — Получаешь комментарий специалиста — Через 15 мин можешь задать тот же или другой вопрос следующему психологу Тебя ждут 2 ведущих-эксперта: — Дарья Ростоцкая — аналитический психолог, сотрудник Ассоциации частнопрактикующих психологов и психотерапевтов — Евгений Богородицкий — клинический и семейный психолог, преподаватель психологии. и 5 практикующих психологов разных направлений для открытого диалога. Приходи за честными ответами и живым общением в тёплой атмосфере.