Ночь празднования годовщины десантирования Дена Смита на планету Земля. Обаятельный и харизматичный, мультижанровый электронный артист и диджей, SMITH уже более тридцати лет сотрясает клубные танцполы Питера своими зажигательными сетами. Что тебя ждёт? Два танцпола, полные энергии, драйва и ритма, крышесносные сеты замечательных диджеев, дружеская обстановка и атмосфера праздника. На вечеринке прозвучат такие стили как прогрессив, драмнбейс, техно, электрохаус, тач, минимал. Вход: донат от 200 руб.