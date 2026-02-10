Эксперимент
улица Рубинштейна, 28Д
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от 200₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Ночь празднования годовщины десантирования Дена Смита на планету Земля. Обаятельный и харизматичный, мультижанровый электронный артист и диджей, SMITH уже более тридцати лет сотрясает клубные танцполы Питера своими зажигательными сетами. Что тебя ждёт? Два танцпола, полные энергии, драйва и ритма, крышесносные сеты замечательных диджеев, дружеская обстановка и атмосфера праздника. На вечеринке прозвучат такие стили как прогрессив, драмнбейс, техно, электрохаус, тач, минимал. Вход: донат от 200 руб.
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