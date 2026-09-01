Экскурсия по исторической территории завода «Сименс и Гальске» (Севкабель Порт) и бывшей ситценабивной фабрике им. Слуцкой (Eastcable) с посещением цеха, закрытого для посетителей. Редевелопмент, реновация или даже реинкарнация — так называют процесс превращения бывших промышленных зон в общественные пространства. Это общемировой тренд: Доклендс в Лондоне, Хафенсити в Гамбурге, район Вулкан в Осло, Пуэрто-Мадеро в Буэнос-Айресе, — все это бывшие промзоны, а теперь модные, современные районы мегаполисов. А одно из самых популярных таких пространств в нашем городе — Севкабель Порт. В XIX-XX века северо-западная часть Васильевского острова была одним из центров промышленности в городе — здесь находились Трубочный завод, «Сименс и Гальске», Балтийский и Кабельный заводы и другие предприятия. После модернизации производства и реорганизации пространства на части территории бывших заводов сформировалась новая точка общественного притяжения. На экскурсии расскажут, как были устроены заводы, ранее находившиеся здесь, как промышленные здания влияли на гражданское градостроительство, какие проекты были созданы архитектурным бюро «Хвоя», что удалось воплотить, а что нет, и какие варианты развития пространства возможны в будущем. Место встречи: В.О., остановка автобуса №152 «Кожевенная линия» (на пересечении Косой и Кожевенной линии). Ты узнаешь гида по табличке с надписью «Петербург глазами инженера». Экскурсия проходит преимущественно на улице, поэтому одевайся по погоде и надевай удобную обувь. Можно взять с собой стакан горячего кофе или термос с чаем. Во время экскурсии будут предоставлены аудиогиды, для удобства ты можешь использовать собственные наушники (разъем mini jack 3.5 mm). Продолжительность: 2 часа