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Экскурсия по выставке Cafune

Петровская коса, 6к1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Авторская экскурсия от художницы Екатерины Богданковой и куратора проекта Анны Заведий. Екатерина Богданкова (р. 1998, г. Архангельск) – художница, живописец. Фокус в работе — субъективные восприятия окружающего мира через повседневные темы и условную фигуративную живопись. Основной медиум — масляная живопись. Анна Заведий – куратор ярмарки современного искусства Port Art Fair, куратор резиденции Hideout куратор секции digital ярмарки Cosmoscow, член сообщества Арт-Резиденций России, ментор образовательных проектов, автор канала для художников «Ответы».

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