Авторская экскурсия от художницы Екатерины Богданковой и куратора проекта Анны Заведий. Екатерина Богданкова (р. 1998, г. Архангельск) – художница, живописец. Фокус в работе — субъективные восприятия окружающего мира через повседневные темы и условную фигуративную живопись. Основной медиум — масляная живопись. Анна Заведий – куратор ярмарки современного искусства Port Art Fair, куратор резиденции Hideout куратор секции digital ярмарки Cosmoscow, член сообщества Арт-Резиденций России, ментор образовательных проектов, автор канала для художников «Ответы».