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Экскурсия по Васильевскому острову

У памятника Конному трамваю, рядом ст. метро Василеостровская

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от 1000₽ до 1100₽
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Про событие

Экскурсия по Васильевскому острову увлекательна и познавательна для всех, кто интересуется историей и культурой Санкт-Петербурга. Каждый двор и парадная Васильевского острова хранят в себе множество удивительных историй и тайн. Во время прогулки ты ощутишь колорит этой местности, увидишь парадные, где сохранилось архитектурное убранство дореволюционного времени. Ты сможешь узнать об архитекторах и строителях зданий, об их жизни и жизни жителей домов, а также о важных ролях, которые сыграл Васильевский остров в истории и развитии города. Тут откроются шедевры, скрытые от глаз большинства. Продолжительность: 2 часа. Экскурсия проходит каждый день, можно выбрать время старта по желанию: в 11:00, 14:30 и 17:30. После бронирования, для подтверждения билета свяжись по WhatsApp, Telegram.

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