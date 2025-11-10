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Экскурсия по мозаичной мастерской

уточняй у организатора

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Бесплатно
Возраст 6+

Про событие

В центре Санкт-Петербурга находится мастерская, где уже 16 лет создаются шедевры для выставок в Союзе Художников, Петропавловкой крепости, Юсуповском дворце. На экскурсии ты: — Увидишь десятки работ в разных стилях: античные, современные, яркие, сдержанные; — Попробуешь расколоть камень или порезать витражное стекло; — Сделаешь классные фото — гости часто делятся ими в соцсетях; — Почувствуешь, как хочется творить — потому что атмосфера на месте заряжает. Место проведения: Набережная Лейтенанта Шмидта 21; Аптекарский проспект, 2; 17-я линия В.О., 54к2, литера Е. Экскурсия — бесплатная и индивидуальная. О времени можно договориться после оставления заявки на сайте. Проходит в 3-х мастерских, можно будет выбрать, в какую из них удобнее попасть именно тебе.

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