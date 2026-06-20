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Экскурсия по местам съёмки фильма «Ганди молчал по субботам»

метро Выборгская

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2300₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

На этой пешеходно-автобусной экскурсии ты отправишься по местам съёмок картины «Ганди молчал по субботам» — одного из самых необычных фильмов о современном Петербурге. Ты проследишь путь главного героя через тоннели, дворы, доходные дома и городские пространства, которые отражают его внутренние переживания, страхи и взросление. Побываешь в самом длинном пешеходном тоннеле города у станции метро «Выборгская», заглянешь в знаменитый сад Сен-Жермен, увидишь Толстовский дом и другие знаковые адреса, появившиеся в кадре. Поговоришь о том, как режиссёры и художники по кино работают с городской средой, почему архитектура может становиться метафорой и каким образом знакомые петербургские места обретают на экране новый смысл. Эта экскурсия будет интересна не только поклонникам фильма, но и всем, кто любит Петербург, интересуется архитектурой и хочет научиться замечать, как город рассказывает свои истории через кино. Организационные моменты: – В стоимость экскурсии включено использование радиогидов с наушниками, выданными гидом. Для удобства ты можешь использовать собственные наушники (разъём mini jack 3.5 mm). – Часть экскурсии проходит на улице, поэтому, пожалуйста, одевайся по погоде и надевай удобную обувь. – Администрация оставляет за собой право отказать в участии в экскурсии в случае выявления алкогольного опьянения у участника. Данная мера направлена на обеспечение безопасности и комфортного проведения мероприятия. – Организатор оставляет за собой право переноса или отмены мероприятия. Место проведения: собираются у выхода из метро «Выборгская». Ближайшие даты: 20 Июня (Сб ) 11:00 25 Июня (Чт ) 19:30 28 Июня (Вс ) 15:00 1 Июля (Ср ) 19:30 18 Июля (Сб ) 11:00 26 Июля (Вс ) 11:00

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