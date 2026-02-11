Экскурсия по трём коммунальным квартирам Гид расскажет об удивительных и порой странных бытовых ситуациях, которые происходили в самом начале эпохи уплотнения, ставшей отсчётной точкой для петербургских коммуналок. Помимо посещения коммунальной квартиры исследуют парадные лестницы со старинными витражами и дореволюционной плиткой под ногами. Шаг за шагом ты прочувствуешь ускользающую атмосферу и шарм старого Петербурга там, куда ещё не добрались реставраторы. Встреча: ст метро Звенигородская Продолжительность 2 часа После покупки, свяжись в Мах или ТГ: 8911-156-33-01