Что делать, когда остаётся 20 лет до гибели могущественной империи? Есть достойное решение. Устроить торжество архитектуры и ремёсел, крошить гранит и заливать формы для новой майолики. Лианы кованых решеток и нежный блеск витражей, железобетон и стальные фермы – из них состоит облик столичного Петербурга начала XX столетия, где ты побываешь в людном центре и на привольных окраинах. Во время экскурсии ты увидишь: — Универмаг Au Pont Rouge («У Красного Моста»); — Особняк Кшесинской; — Соборную Мечеть; — Дацан Гунзэчойнэй. А ещё узнаешь: — почему так часто спорят о том, что такое модерн; — почему никто не верил, что дачу Гаусвальд можно спасти и как она была спасена; — откуда начинают свой путь первооткрыватели; — где в Петербурге можно увидеть зайца, и кто в тереме живёт. Начало: м. Владимирская (у памятника Достоевскому) Конечная точка: м. Старая деревня, Дацан Гунзэчойнэй (Приморский пр., 91) Ты узнаешь гида по табличке с надписью «Петербург глазами инженера». Экскурсия проходит по городу на комфортабельном автобусе с остановками для осмотра объектов на улице. Одевайся по погоде, надевай удобную обувь. После экскурсии можно будет самостоятельно посетить Дацан Гунзэчойнэй, поэтому закладывай дополнительное время на его осмотр, если есть желание. Внимание: Предварительная покупка билетов обязательна! Если возникли трудности, позвони по телефону