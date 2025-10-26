Проведи воскресный день вместе в Стрельне на винодельне и с Питерскими винами. Если у тебя не получилось побывать на Юге на винодельнях России — теперь в Ленобласти есть своя винодельня! Мало того — она находится практически в Стрельне. Будешь пробовать 5 игристых ПетНатов (ПетНаш — зарегистрированная ТМ Михаила для Игристых вин методом Ансестраль — ПетНат). Винодел ещё представит несколько своих вин более старых винтажей, которые будешь пробовать из ёмкостей. Также ты узнаешь откуда виноград, какие вина любит пить и делать сам Михаил, и как делается вино в Ленинградской области. Поймёшь какие вина называются Петнаш, и какое отношение имеет к этому названию сам винодел. Программа: В 11.00 встреча у м.Московская (около остановки магазина Эстафета, Московский пр.189), там будет ждать микро-автобус * Группы небольшие — 10-12 человек. Так что у всех будет возможность лично пообщаться с виноделом. А в процессе экскурсии всё будет видно и слышно. 11.30 приезд к Михаилу. * Продегустируешь 5 образцов игристых вин. * Далее в две сессии сходишь на винодельню, расположенную в гараже дома, где попробуешь ещё 4-5 вин, часть из них прямо из ёмкостей. 14.30 выезд обратно в сторону метро Московская 15.00 приезд к метро Московская В стоимость включён трансфер от метро Московская и обратно, дегустация, лёгкие закуски (сырно-мясная нарезка) Бронь мест только по тел. 8(921)3119849 (WhatsApp/Telegram) Ольга или по ссылке. Возврат денег за оплаченные билеты осуществляется при отказе не позднее, чем за 72 часов до начала мероприятия (т.е. до 23.10) Место проведения: Винодельня Михаила Трифонова (недалеко от Стрельны) — 30 минут от метро Московская