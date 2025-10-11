Экскурсия в Ленобласть на винодельню YK Winery Кузина Юрия с дегустацией и трансфером. Если у тебя не получилось побывать на юге на российских винодельнях, не беда. Теперь в Ленинградской области есть своя винодельня. Мало того, она находится рядом, в Ломоносовском районе, недалеко от Стрельны. И это винодельня YK Winery от ЗГУ СПб. На дегустации попробуешь 8 вин, включая Петнат, белые тихие, кларет, красные тихие и даже рипассо: 1. Петнат Пиноблан 2023 2. Шардоне 2024 3. Ркацители Оранж 2023 4. Кларет Мерло 2024 5. Пино нуар 2023 6. Саперави 2023 7. Шираз 2023 8. Рипассо (блауфранкиш/Красностоп) 2022 Также узнаешь, как и почему профессиональный хоккеист Юрий Кузин стал виноделом, какие вина любит пить и делать автор, специфику производства вина в Ленинградской области, сложности становления виноделом. В общем проведёшь часть субботы с петербургскими винами. И не раз услышишь его любимый слоган – «Винодел в первом поколении»! Вина выпускает микротиражами по 150-200 бутылок. В этом году будет уже 7й сезон Юрия как винодела. Программа: В 11:00 посадка у м.Московская (около остановки у магазина «Эстафета», Московский пр.189), там будет ждать микро-автобус. * Группы небольшие — 10-12 человек У всех будет возможность лично пообщаться с виноделом. В процессе экскурсии всё будет видно и слышно; 11:30 приезжают на винодельню. * Дегустация 8 образцов игристых вин и послушаешь рассказ винодела. Винодельня находится на участке в отдельно стоящей небольшой постройке. Возможно что-то попробуешь из ёмкостей. Также будут лёгкие снеки-закуски; 14.00 Выезд обратно к метро Московская; 14.30 Прибытие к метро Московская. Стоимость участия в экскурсии — 4500 руб., включая трансфер от метро Московская и обратно, дегустацию, лёгкие закуски. Бронь мест по телефону или по ссылке (но там будет дороже на процент комиссии билетного агрегатора)