Задумывался ли ты, как свежайшие морепродукты попадают в рестораны города? Прямым самолётом с Дальнего Востока? Самолётом – да, но не в ресторан, а на специальную ферму. Там оценивается качество моллюсков, завершается процесс их выращивания, и уже в готовом размере и в свежем виде моллюски поступают в рестораны города. Такие хозяйства очень помогают иметь свежий продукт даже в тех регионах, где моллюски не живут в естественной среде. И именно на такую ферму приглашает съездить проект «Нарочито просто». Участники отправятся на экскурсию по хозяйству от 2009 года, которое специализируется на живых морепродуктах из различных северных морей (Охотское, Японское, Баренцево). Ты узнаешь об истории компании, географии имеющихся моллюсков, особенностях содержания; прогуляешься по хозяйству и посмотришь на живые морепродукты северных морей (Охотское, Японское, Баренцево) в зависимости от поставки. После гости отправятся в дегустационный зал, где их будет ждать сет из свежих моллюсков: пары устриц, гребешков и ежей, бокал охлажденного игристого. Экскурсия подходит и для начинающих моллюскоманов, и для знатоков, поскольку с нами будут опытные специалисты, которым можно будет задать любой вопрос в нашей дружественной атмосфере. Программа: – 11:00 – встреча у метро Автово, там участников будет ждать микро-автобус; – 12:00 – прибытие на ферму, основная часть – экскурсия + дегустация; – 14:00 – выезд обратно к метро.