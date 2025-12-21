Это новый уровень дегустаций: будешь дегустировать моллюсков и узнавать как всё устроено. Задумывался ли ты как свежайшие морепродукты попадают в рестораны города? Прямым самолётом с Дальнего Востока? Самолётом - да, но не в ресторан, а на специальную ферму. На такой ферме оценивается качество моллюсков, завершается процесс их выращивания, и уже в готовом размере и в свежем виде моллюски поступают в рестораны города. Такие хозяйства очень помогают иметь свежий продукт даже в тех регионах, где моллюски не живут в естественной среде. И именно на такую ферму организаторы тебя приглашают! Отправишься на экскурсию по хозяйству, которое работает в Петербурге с 2009 года и специализируются на живых морепродуктах из различных северных морей (Охотское, Японское, Баренцево). Организаторы будут рады показать тебе, как весь этот процесс устроен, показать множество морепродуктов и, конечно же, угостить ими. Экскурсия подходит и для начинающих моллюскоманов, и для знатоков, поскольку с организаторами будут опытные специалисты, которым можно будет задать любой вопрос в дружественной атмосфере. Программа: В 11.00 встречаемся у метро Автово, там тебя будет ждать микро-автобус. Чтобы не думать о дороге, организаторы решили этот вопрос за тебя. Так удобнее всего добраться до хозяйства, выпить за дегустацией бокальчик игристого и счастливыми вернуться в город. 12.00 приезжаешь на хозяйство. По приезду начнёшь с экскурсии — узнаешь об истории компании, географии имеющихся моллюсков, особенностях содержания; прогуляешься по хозяйству и посмотришь на живые морепродукты северных морей (Охотское, Японское, Баренцево) в зависимости от поставки После отправишься в дегустационный зал, где тебя будет ждать сет из свежих моллюсков: пары устриц, гребешков и ежей, бокал охлажденного белого игристого «Наследие мастера «Левъ Голицынъ» брют белое. За дегустацией поговоришь о правилах и особенностях употребления, отличиях моллюсков друг от друга, рецептах, о множестве полезных свойств моллюсков, особенностях употребления в пищу (гребешки, морские ежи, устрицы, вонголе, спизула, самого популярного моллюска в Японии - анадары). Конечно, в конце оставят время на покупки подарков с хозяйства домой, теперь-то ты точно знаешь, что брать! 14.00 выезжаешь в сторону метро. Место: посёлок Ропша (трансфер от метро Автово и обратно)