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Экскурсия на сыроварню и усадьбу Набокова

Отправление трансфера от м. Нарвская

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от 3300₽ до 4200₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Отправляйся в деревню Рыбицы на сыроварню Михаила Ананьева, и не просто так, а с культурной частью (чтобы потом с чистой совестью насладиться «земными» удовольствиями — сыром и сидром). В стоимость входит: — Экскурсия по усадьбе Набокова ~50-60 минут — Дегустация сыров (безлимитная сырная тарелка) — Безлимитный сидр на сыроварне (вода, чай, лимонады для тех, кому требуется безалкогольная версия) Отправление трансфера от м. Нарвская в 12:00, возвращение ~в 19:30 Стоимость 4200р. с трансфером, 3300р без.

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