Отправляйся в деревню Рыбицы на сыроварню Михаила Ананьева, и не просто так, а с культурной частью (чтобы потом с чистой совестью насладиться «земными» удовольствиями — сыром и сидром). В стоимость входит: — Экскурсия по усадьбе Набокова ~50-60 минут — Дегустация сыров (безлимитная сырная тарелка) — Безлимитный сидр на сыроварне (вода, чай, лимонады для тех, кому требуется безалкогольная версия) Отправление трансфера от м. Нарвская в 12:00, возвращение ~в 19:30 Стоимость 4200р. с трансфером, 3300р без.