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Экскурсия-бранч: «За закрытыми дверями: особняк Милютина и эпоха реформ»

Milutin Palace
Садовая улица, 4

Начало:

Завершение:

3800₽
Возраст 16+
Необычное
Еда

Про событие

Прогулка по историческому центру города, экскурсия по закрытому особняку Милютина и бранч с бокалом игристого в парадных залах XIX века. На этой прогулке ты сможешь посетить один из самых красивых и загадочных особняков Петербурга — дом графа Милютина, который долгое время был недоступен для свободного посещения. Но сначала тебя ждёт прогулка по окрестностям Летнего сада и Фонтанки — среди дворцов и улиц, где творилась история эпохи Александра II. Ты узнаешь: — о реформах и покушениях на императора; — о скандальной любви Александра II к Екатерине Долгоруковой; — об истории района Михайловского замка и редких уголках Петербурга, где выращивали бананы и финиковые пальмы. А затем перед тобой откроются двери особняка графа Милютина — военного министра, реформатора, семьянина и винодела. Ты увидишь парадные залы, узнаешь о семейных тайнах, заговорах и красивых традициях этой старинной усадьбы. Финал — красивый бранч с бокалом игристого в ресторане особняка, свободное общение и вдохновение на целый день. Меню бранча: — Императорский салат с цыплёнком, кедровыми орешками и домашним майонезом — Куриная грудка с соусом из горгонзолы и картофелем stone — Бокал игристого Лектор — Екатерина Повалкина, искусствовед и профессиональный гид по Петербургу. Продолжительность: прогулка по городу 30 минут, экскурсия по особняку 40 минут, бранч 40 минут. Точка встречи — у входа в Летний сад со стороны Дворцовой набережной. Экскурсовод будет ждать тебя с табличкой «Милютин».

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