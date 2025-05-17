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Экскурсия-бранч: «Петроградская сторона: самый красивый модерн Петербурга»

Milutin Palace
Садовая улица, 4

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Необычное
Еда

Про событие

Петербург удивителен в деталях. А северный модерн на Петроградской стороне — это настоящая архитектурная игра, где за каждым орнаментом скрывается история. После экскурсии тебя ждёт уютный обед в интерьерах роскошного особняка XIX века — Milutin Palace. Прогуляешься по живописным улицам и узнаешь: — чем отличается северный модерн и как на него повлияли Финляндия и Швеция — какие символы прячутся на фасадах и как их читать — где в Петербурге появилась первая аптека и старейший трактир Увидишь главные архитектурные шедевры района: — мечеть с восточным великолепием — особняк Кшесинской — примы балета и фаворитки императора — Дом политкаторжан — Австрийскую площадь — единственный в Петербурге памятник в стиле модерн Меню бранча: — Императорский салат с цыплёнком, кедровыми орешками и домашним майонезом — Куриная грудка с соусом из горгонзолы и картофелем stone — Бокал игристого / морс Лектор: Екатерина Повалкина — искусствовед и профессиональный гид по Петербургу. Длительность: экскурсия — 1,5 часа + бранч — 1 час. Точка отправления экскурсии — Петроградская сторона (уточняется при записи).

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