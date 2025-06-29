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Экскурсия-бранч: «Парадиз Петра I — райский город на болотах»

Milutin Palace
Садовая улица, 4

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Необычное
Еда

Про событие

Прогулка по самым живописным местам города с увлекательным рассказом и финалом за столом в особняке XIX века с изысканным обедом и бокалом игристого. Совершишь путешествие на 300 лет в прошлое и узнаешь — на какой город на самом деле похож Петербург? И как, а главное — зачем Пётр построил свой Парадиз именно на Неве? Начнёшь издалека — с истории освоения дельты Невы: — стоянки древних людей и почему их археологические находки однажды помешали строительству Охта-центра — путь «из варяг в греки» и «из варяг в арабы» — новгородские поселения и шведские ремесленники — стапельный каменный город, выросший на месте болот — столица великой Империи Поговоришь о мифах и реальности строительства Петербурга, о бытовом устройстве огромного города XVIII-XIX веков — с улыбкой и иронией. Маршрут экскурсии: Домик Петра I — Троицкая площадь — Петропавловская крепость — Дворец Петра I — Летний сад. Меню бранча: — Императорский салат с цыплёнком, кедровыми орешками и домашним майонезом — Куриная грудка с соусом из горгонзолы и картофелем stone — Бокал игристого Лектор и экскурсовод: Мария Персиянова — культуролог и историк. Точка отправления: станция метро Горьковская. Финал прогулки: в интерьерах роскошного особняка XIX века Milutin Palace на Садовой, 4 — с обедом и бокалом игристого. Продолжительность: экскурсия — 1,5 часа + бранч — 1 час.

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