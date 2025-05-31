Прогулка по парадному Петербургу времён Империи с увлекательным рассказом, светскими тайнами и обедом в особняке XIX века с бокалом игристого. Петербург во времена Империи — это город, где кипят страсти. Горожане чинно фланируют по улицам, вальсируют до утра на балах, проигрывают в карты имения, бриллианты и даже жён. Стреляются на дуэлях, жарко спорят о политике и искусстве в салонах петербургских светских львиц… и даже вызывают духов. Эта прогулка — путешествие в прошлое, на которой ты узнаешь как проводили своё время представители высшего света столицы — а главное, где и с кем. Маршрут: Дворцовая площадь — Певческий мост — Миллионная улица — Мраморный дворец — Марсово поле — Михайловский дворец. Ты узнаешь: — сколько стоило собраться на бал красавице пушкинской эпохи; — можно ли было действительно проиграть в карты жену; — при каких обстоятельствах встретились Гудини и Менделеев — и как тут замешано столоверчение. А после прогулки тебя ждёт бранч в парадных залах особняка Milutin Palace на Садовой, 4: бокал игристого, красивый завтрак и продолжение светской беседы в уютной компании. Меню: Два варианта сета на выбор, уточняется при выборе билета. Каждый включает салат, горячее блюдо и напиток (в том числе бокал игристого). Лектор: Мария Персиянова — культуролог и историк, автор самых атмосферных прогулок по Петербургу. Продолжительность: экскурсия 1,5 часа, бранч 1 час. Место встречи: арка Главного штаба, у часов (Дворцовая площадь, 10 лит. А) Экскурсовод будет ждать тебя с табличкой Milutin.