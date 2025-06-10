Открой Петербург с новой высоты — Пространство АТС приглашает на экскурсии по видовой крыше. Тебя ждут: — Безопасные прогулки с потрясающими панорамами — Яркий стрит-арт — Лестница-галерея с картинами — Множество фотозон для самых красивых кадров Экскурсии стартуют каждые полчаса. Запись по телефону.