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Про событие
Открой Петербург с новой высоты — Пространство АТС приглашает на экскурсии по видовой крыше. Тебя ждут: — Безопасные прогулки с потрясающими панорамами — Яркий стрит-арт — Лестница-галерея с картинами — Множество фотозон для самых красивых кадров Экскурсии стартуют каждые полчаса. Запись по телефону.
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