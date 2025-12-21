Отправься в гастрономическое путешествие по истории праздника Новый год. В начале вместе обсудишь традиции и обычаи встречи нового года сейчас. У кого что принято, какие блюда на столе, как провожается старый и встречается новый год, чтобы потом связать их с историей и увидеть какие из них когда появились. Поговоришь о Мартовском новом годе на Руси, о праздновании 1 сентября в 17 веке, о фейерверках и шампанском при Петре I и Екатерине II, об «Оливье» и мандаринах в Советское время. Лекцию прочитает Иван Буренин — историк и исследователь гастрономической культуры. Исторический экскурс сопроводим ужином из знаковых блюд и продуктов, которые были на праздничных столах: — салат «Оливье» — тарталетка с красной икрой — брускетта с красной рыбой — ананасы и мандарины — мороженое — и, конечно же, игристое Пожалуйста, не забудь заранее предупредить о своих пищевых ограничениях (серьезные аллергии и непереносимости), если ты понимаешь, что данный продукт войдет в состав блюд.