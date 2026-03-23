Встреча, на которой ты научишься очищать своё общение от «токсичных» привычек — обвинений, манипуляций и скрытой агрессии. Узнаешь, как строить устойчивые и глубокие отношения, основанные на честности, эмпатии и взаимном уважении. Откроешь концепцию общих человеческих потребностей, где бережное отношение к окружающим — залог здоровой социальной среды. Экология — это не только забота о чистоте лесов и океанов, но и чистота той среды, которую люди создают своими словами. Как часто общение превращается в «загрязнение» пространства конфликтами, недопониманием или давлением? На лекции поговоришь о том, как сделать наше взаимодействие с миром и людьми по-настоящему бережным и устойчивым. Ненасильственное общение (ННО) — это мощный инструмент для тех, кто хочет заменить привычные сценарии защиты и нападения на открытый диалог. Ты познакомишься с концепцией, где в центре внимания стоят свобода выбора и подлинные человеческие потребности. Узнаешь как: • Слышать то, что на самом деле стоит за словами собеседника • Выражать свои чувства искренне, не прибегая к манипуляциям • Создавать качественные отношения на основе сотрудничества, а не конкуренции. Здесь расскажут инструменты, которые помогут «оздоровить» твой микроклимат в семье, на работе и в общении с собой. Ведущий: Егор Аникин — выпускник мат-меха СПбГУ (бакалавриат) и психфака СПбГУ (переподготовка). С 2017 года — вожатый и преподаватель математики в лагере «Формула Единства». Организует онлайн-кружки «УниверсУм», ведёт психологические курсы для детей и взрослых (очно/онлайн), соорганизатор меташколы «Ответ 42».