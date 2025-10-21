Выставка посвящена сети взаимодействий между человеческими и нечеловеческими агентами в природном мире. Двадцать восемь современных художников из шести стран — России, Германии, Франции, Норвегии, Нидерландов и Швейцарии — представят произведения в различных медиа, от живописи до интерактивных инсталляций. Зрителей приглашают выйти за пределы привычной антропоцентричной перспективы и увидеть мир глазами других существ. В фокусе внимания — взаимоотношения между человеком, растениями, животными и насекомыми, их социальный и творческий потенциал, жизнь нечеловеческих агентов в городской среде и мифологическом пространстве. Большая часть произведений была создана в рамках виртуальной резиденции, где художники обменивались идеями и сотрудничали с учеными из разных областей. Авторы произведений выбрали самые разные подходы к работе с исследованиями и данными: от научных и инженерных методов до философских размышлений и духовных практик. Экспозиция затрагивает несколько тем из области взаимоотношений людей с представителями растительного и животного мира, а также ставит задачу обратить внимание на то, что объединяет человека и нечеловеческих агентов: почву как основу жизни, связь с себе (не)подобными, пересечение во времени и пространстве. Этот проект — коллекция представлений о месте человека в глобальной экосистеме, о воссоединении с природой и о сценариях будущего. Пн, Вт — музей закрыт Ср, Чт, Пт — 16:00–20:00 Сб*, Вс — 12:00–20:00