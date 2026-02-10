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Две ведущие промо-группы прогрессив-хауса Петербурга объединяются на одной сцене. Специальный гость из Аргентины — Eichenbaum Артист с международной географией выступлений и релизами на Balance Music, The Soundgarden, Mango Alley, Univack, Plattenbank и Manual Music. Eichenbaum разделял сцену с John Digweed, Hernan Cattaneo, Guy J, Sasha, Nick Warren, Guy Mantzur и Danny Howells, а его музыку поддерживали ведущие артисты мировой прогрессив-сцены. На поддержке: K Loveski Jomoss Sazonova Chelakhov Akin K Agwa Roman Lisov
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